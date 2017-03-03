توضيح #عاجل من بلدية بارق بشأن ثعبان دجاجة المندي

المواطن_سعيد مشهور_بارق

رد رئيس بلدية بارق أحمد عوض البارقي، على ما تداولته بعض الصحف الإلكترونية وعدد من وسائل التواصل الاجتماعي ظهر اليوم الجمعة بخصوص وجود ثعبان داخل دجاجة، اشتراها أحد المواطنين من أحد المحلات بوسط محافظة بارق، موضحًا أنه تم التوجيه بسرعة بالوقوف على المحل من قبل المراقبين الصحيين والمختصين.

وتابع أنه إثر ذلك تم إغلاق المحل “احترازياً” حسب ما تقتضيه اللائحة، و تم استدعاء مالك المحل والعمال للبحث عن حيثيات ما نشر، وتمت إحالة العمال لمركز الشرطة للتحقيق معهم فيما حدث و أخذت البلدية التعهدات اللازمة بحقهم.

ومن جانب آخر تواصلت البلدية مع المواطن للتأكد من تفاصيل هذه القضية، وستتابع مع الجهات الأمنية المستجدات.

وأشار البارقي إلى أن هذا المحل يحمل رخصة سارية المفعول، ويقوم بنشاطه دون وجود ملاحظات صحية حالياً.

واختتم البارقي بأن البلدية ستعمل بكافة جهودها للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وستواصل أعمالها الرقابية في المحافظة.