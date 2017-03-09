“تيفو” جماهيري مشترك وأوبريت “أمن وأمان” بنهائي كأس ولي العهد

المواطن – الرياض

تحتفل شركة الاتصالات السعودية STC الراعي الشامل لكرة القدم في المملكة، بالعرس الرياضي الكبير نهائي كأس ولي العهد الذي سيجمع النصر بالاتحاد على استاد الملك فهد الدولي بالرياض على طريقتها الخاصة، وذلك من خلال تقديم أوبريت (أمن وأمان) غناء الفنان عبدالمجيد عبدالله وألحان سهم وكلمات الشاعر حسين اليامي ويحكي الأوبريت قصة بطولة لرجال الداخلية والعمل الكبير الذي يقومون به للمحافظة على الأمن بعد توفيق الله.

كما ستقدم STC تيفو مشتركاً بين جماهير نادي النصر والاتحاد بعبارة (كلنا للوطن) إضافة إلى عروض يشارك فيها فوق 400 رجل أمن إلى جانب حضور وإبراز لأبناء الشهداء من خلال هذه المناسبة، وقد اعتادت شركة الاتصالات السعودية الراعي الشامل للكرة السعودية أن تستغل المناسبات الرياضية الكبرى لإيصال العديد من الرسائل الوطنية.

من جهة أخرى سلمت STC المشجع سعود العنزي والمشجع مطر الشيباني الكرة التي لُعب بها ووصل من خلالها فريق النصر والاتحاد إلى نهائي كأس ولي العهد، وذلك بعد فوزهما على الهلال والأهلي من خلال المسابقة التي طرحتها STC عبر حسابها في تويتر عندما تم تصوير الكرة التي لعب بها النصر والاتحاد مباريات قبل النهائي في استاد الملك فهد الدولي بالرياض واستاد الملك عبدالله الدولي بجدة ومنح المتابعين من خلالها فرصة الفوز بالكرة الموقعة من أعضاء الفرق الأربعة عن طريق عمل رتويت للتغريدة التي كانت تحتوي على صورة الكرة، كما منحت الاتصالات السعودية كلاً من العنزي والشيباني تذكرتين منصة لكل منهما لحضور المباراة النهائية، وقام المهندس حسين اليامي مدير إدارة الرعايات الرياضية بالاتصالات السعودية بتسليمها لهما.

وقد عبر المشجع الاتحادي مطر الشيباني فور استلامه للكرة من المهندس اليامي عن سعادته لاحتفاظه بذكريات من هذا النوع وكرة تحمل تواقيع نجوم الاتحاد، ومن جانبه قال المشجع النصراوي سعود العنزي: هذه الكرة أغلى هدية رياضية حصلت عليها كيف لا وهي تضم تواقيع لاعبي النصر بعد تجاوزهم الهلال؟ مؤكداً أنه سيحتفظ بالكرة في رف خاص داخل المجلس الذي يستقبل فيه ضيوفه.