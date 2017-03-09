ثلاثة يلاحقهم الإعلام ويتتبعهم السعوديون بعد إعلان حساب المواطن

المواطن ـ سعد البحيري - الرياض:

يتابع المواطنون، على مدار اليوم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيّما “تويتر”، العديد من الشخصيات والحسابات الهامة، تلك التي تتناول القضايا الحياتية، وأخرى عن المستقبل المحلي، فضلاً عن الاقتصاد.

وعلى الرغم من انشغال المواطن بمتابعة برامج التمويل السكني والقروض العقارية، تبقى بوابة برنامج حساب المواطن وحسابها في تويتر الأكثر شغفًا لدى المواطنين، لاسيّما أنَّ ما يقرب من 11 مليون سعودي قد سجلوا فيه بالفعل.

ويترقب المواطنون الإعلان عن المرحلة التالية من برنامج “حساب المواطن”، تمهيدًا للدخول في مرحلة الاستحقاق، وصرف الدعم النقدي.

وفي المرتبة الثانية يأتي متحدث وزارة العمل خالد أبا الخيل، إذ يعد من أكثر الشخصيات التي يتابعها المواطن السعودي، لاسيّما في شأن قضايا العمل أو مستفيدي الضمان الاجتماعي والمتقاعدين، وغيرها من الفئات التي تتابع كل جديد من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

أما المهندس ماجد العصيمي، المشرف العام على برنامج “حساب المواطن”، فقد أصبح أحد أبرز الوجوه التي يبحث عنها المواطن السعودي، ويترقب تصريحاته بشغف، ويتابع نفاصيل أحاديثه عبر القنوات الفضائية، ووسائل الإعلام المختلفة.

يذكر أنَّ ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، كان قد أكد في وقت سابق أن برنامج حساب المواطن سوف يقوم بتعويض المتضررين من زيادة الرسوم بالذات للطبقة المتوسطة والأقل منها.

وكان المشرف العام على حساب المواطن قد أعلن أنه سيتم الرفع الى المقام السامي قبل الأول من أيار/مايو المقبل، تمهيدا لصرف الدعم للمستفيدين من البرنامج.

ويهدف برنامج “حساب المواطن”، إلى إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد، ويضمن توجيه الدعم بشكل عادل للفئات المستحقة المختلفة، إذ سيتم توفير الدعم كبدل نقدي يحول مباشرة للمستفيدين.