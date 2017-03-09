جدة تستضيف السباق المفتوح الثالث للدراجات.. غداً

المواطن – جدة

يقيم الاتحاد السعودي للدراجات, البطولة المفتوحة الثالثة للهواة والمحترفين للدراجات الهوائية يوم غد الجمعة في محافظة جدة ، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية ، وذلك امتداداً لخطة الاتحاد لنشر ثقافة ممارسة الرياضة بشكل عام والدراجات بشكل خاص وإيصالها لأكبر شريحة من المجتمع .

وسيكون انطلاق السباق الذي تبلغ مسافته 50 كيلو متراً في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً من طريق المدينة المنورة باتجاه الشمال ، حيث حددت لجنة السباق موعد التسجيل في اليوم نفسه ، مشترطة على المشاركين وجود الزي الرياضي ولبس الخوذة وإحضار الهوية الوطنية .