جريمة اغتصاب “غير مسبوقة” تصدم المجتمع البريطاني

المواطن – وكالات

في جريمة نكراء هزت المجتمع البريطاني أقدم شاب على اغتصاب امرأة قبل ساعات من زفافه.

فقد أقدم البريطاني، ديري ماكان (28 عاماً)، في لحظة ضياع، على تنفيذ جريمة الاغتصاب تلك قبل ساعات من زواجه.

وسحب الرجل ضحيته وهي في منتصف العشرينيات إلى مرآب قرب منزلها في هاكني بشرق لندن واغتصبها وضربها ثم التقط صوراً لها. وتزوج صديقته الحامل في وقت لاحق من اليوم نفسه.

وقال أندرو هيلد وهو من جهاز الادعاء البريطاني: “كان هجوماً مروعاً وعنيفاً وطويلاً تضمن اغتصاباً ارتكبه رجل تعمد إثارة الخوف والمعاناة النفسية”.

وقالت صحف إن ماكان خرج مؤخراً من السجن بعدما ارتكب جريمة اغتصاب مشابهة في 2006، وإنه هاجم الضحية لدى عودتها للمنزل من نزهة مع الأصدقاء بعد منتصف الليل يوم 13 يناير، وسيصدر الحكم في القضية يوم 28 أبريل.