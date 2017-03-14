حالة خاصة يعيق “صك الإعالة” تسجيلها في حساب المواطن

المواطن ـ الرياض:

تعاني الكثير من المواطنات، لاسيّما اللواتي لهنَّ أبناء ولا يملكن صك إعالة، في مسألة التسجيل لدى برنامج “حساب المواطن”.

ومن بين الحالات التي رصدتها صحيفة “المواطن“، لسيّدة مطلّقة، وطليقها متوفى، وهي تعول ابنتها المطلّقة، وأخرى عازبة، فضلاً عن ابنها الثلاثيني الأعزب أيضًا.

وتكمن مشكلة هذه الأسرة، في كون الأم لا تمتلك صك إعالة (وهو شرط أساسي للتسجيل)، إذ أنَّ طليقها توفيّ بعد انفصالهما، وأبناؤها كبار في السن، فضلاً عن أنَّ الأبناء لا يمكنهم التسجيل مستقلين، لأنّهم يعيشون في كنف والدتهم.

وشدّد حساب خدمة العملاء، التابع لبرنامج “حساب المواطن” على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، على ضرورة وجود صك الإعالة، بغية تسجيل أبناء هذه السيّدة، كتابعين في البرنامج، وهو ما يعيق بالتالي رفع بيانات الأسرة، وتمكينها من الدعم المستحق.