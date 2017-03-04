حريق متعمد لجهاز صراف آلي ببلدة أم الحمام بالقطيف

المواطن – سعيد ال هطلاء – القطيف

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي أنه عند الواحدة والنصف من صباح اليوم السبت ٥-٦-١٤٣٨ تبلغت شرطة محافظة القطيف عن مباشرة الدفاع المدني لإخماد حريق بجهاز الصرف الآلي لأحد البنوك الواقعة ببلدة أم الحمام بمحافظة القطيف أسفر عنه تلفيات خارجية بالجهاز والممر المؤدي إليه .

‏‎وقد تبين لدى المختصين في معاينة الحادث وجود مؤشرات تؤكد جنائية الحريق والذي نفذ بأسلوب مماثل للحوادث السابقة.

‏‎وباشر المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي وجمع الاستدلالات اللازمة لهذه الجريمة والجرائم المماثلة للكشف عن دوافعها ومن يقف ورائها .