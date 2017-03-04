حريق متعمد لجهاز صراف آلي ببلدة أم الحمام بالقطيف

المواطن – سعيد ال هطلاء – القطيف
أوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي أنه عند الواحدة والنصف من صباح اليوم السبت ٥-٦-١٤٣٨ تبلغت شرطة محافظة القطيف عن مباشرة الدفاع المدني لإخماد حريق بجهاز الصرف الآلي لأحد البنوك الواقعة ببلدة أم الحمام بمحافظة القطيف أسفر عنه تلفيات خارجية بالجهاز والممر المؤدي إليه .
وقد تبين لدى المختصين في معاينة الحادث وجود مؤشرات تؤكد جنائية الحريق والذي نفذ بأسلوب مماثل للحوادث السابقة.
وباشر المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي وجمع الاستدلالات اللازمة لهذه الجريمة والجرائم المماثلة للكشف عن دوافعها ومن يقف ورائها .