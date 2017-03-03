حساب المواطن على “تويتر”.. 203 آلاف متابع وأكثر من 14 ألف تغريدة

المواطن - عبد الرحمن دياب

وصل متابعو الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الخاص ببوابة حساب الواطن، إلى أكثر من 203 آلاف شخص، وذلك منذ تدشينه رسميًّا وحتى اليوم الجمعة.

وبالنسبة إلى عدد التغريدات التي كتبها الحساب على “تويتر”، فبلغت خلال هذه الفترة 14 ألف و863 تغريدة، تنوعت ما بين توضيحات أو ردود على استفسارات وصلت إلى الحساب، وأيضا “ريتويت” – إعادة نشر – لتغريدات ماجد العصيمي المسؤول عن حساب المواطن.

وخلال الفترة الماضية، نشر حساب المواطن عددًا من التوضحيات والردود على شائعات مثل، كون قيمة البدل ثابتة، أو أن هناك تطبيقًا رسميًّا لحساب المواطن على الهواتف الذكية.

ويتابع الحساب الرسمي على تويتر، 9 حسابات، منها الحساب الرسمي لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن نايف، وحساب رؤية المملكة 2030.