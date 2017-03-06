حظر جديد من ترامب لـ 6 دول مسلمة بـ”استثناء”

المواطن - وكالات

قال البيت الأبيض، اليوم الإثنين، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقع الأمر التنفيذي الجديد حول حظر سفر مواطني 6 دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد تعطيل القضاء لمحاولته الأولى في هذا الصدد التي أثارت جدلًا.

واستثنى الأمر التنفيذي الجديد العراق الذي ورد في القرار السابق، وأبقى على الدول الست الأخرى، وهي: إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، حسب ما كانت قد كشفت تقارير إعلامية سابقة لعملية التوقيع الرسمية.

وأوضح مسؤول في البيت الأبيض سابقًا، أن الأمر التنفيذي الجديد سيبقي على حظر سفر مواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يومًا، إلا أنه لا يشمل حملة التأشيرات وتراخيص الإقامة، مشيرًا إلى أن العراق حذف من قائمة الدول الواردة في الأمر التنفيذي الأول الصادر في 27 يناير الماضي، لأن الحكومة العراقية فرضت إجراءات فحص جديدة مثل زيادة الرقابة على تأشيرات السفر وتبادل البيانات.