حكم جديد بالسجن 6 أعوام بحق بن علي في تونس

المواطن – وكالات

أصدرت محكمة في تونس حكماً غيابياً بالسجن لمدة ست سنوات بحق الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، بعدما دانته بقضية فساد بحسب ما أعلنت النيابة العامة.

وقال المتحدث باسم النيابة العامة سفيان السليطي إن الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية في تونس أصدرت أحكاماً حضورية وأخرى غيابية بحق ثمانية متهمين بينهم بن علي وصهره عماد الطرابلسي في القضية المعروفة إعلامياً باسم “حفلات ماريا كاري” نسبة إلى المغنية الأمريكية الشهيرة.

وبحسب وسائل إعلام تونسية فإن تجاوزات شابت الحفلين الغنائيين اللذين أقامتهما كاري في تونس عام 2006 وكان يفترض بأن يذهب قسم من عائداتهما إلى صندوق التضامن الوطني 26-26 لكنه ذهب بدلاً من ذلك إلى أماكن أخرى.