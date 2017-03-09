حكم دولي سابق: هدف ياسر القحطاني غير قانوني

المواطن ـ محمد سلام

علّق الحكم الدولي السابق، مطرف القحطاني، على هدف مهاجم الهلال ياسر القحطاني في شباك الفتح، والذي جاء عقب نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع بثوانٍ، وفاز به الزعيم بالمباراة بهدف دون رد في الجولة 21 من دوري جميل للمحترفين.

وأكد مطرف من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” أن الهدف الهلالي غير قانوني، وقال: “غير قانوني مهما سألتوني”، مضيفا: “كان يقال من بغاها تغلب على كل الظروف .. والآن جاتك وخذها مهما كانت الظروف ..!”.

هذا ورفع الهلال رصيده بعد هذا الانتصار إلى 53 نقطة في صدارة جدول الترتيب، فيما تتجمد رصيد الفتح عند 16 نقطة في المركز الثالث عشر.