حملة لرفع مستوى الضبط المروري في القصيم

المواطن - ماجد الفريدي - القصيم

بدأ مرور القصيم، مؤخراً، حملة انتشار ميداني مكثف في الشوارع الرئيسية والميادين والتقاطعات بجميع مدن ومحافظات المنطقة، بهدف رفع مستوى الضبط المروري للحد من المخالفات المرورية التي تتسبب بوقوع حوادث مرورية تزهق الأرواح وتكبد خسائر بالممتلكات.

وأوضح مدير إدارة مرور منطقه القصيم عبدالله بن ناصر المحترش أن حملة الانتشار المروري تهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية على الطريق والحد من التجاوزات الخاطئة، والعمل على توجيه السائقين إلى تلافي الجوانب السلبية أثناء استخدام المركبة وتعزيز الجوانب الإيجابية من قبل رجل المرور لدى مستخدمي الطريق.

وبين أن الحملة تركز على مخالفات قطع الإشارة الضوئية واستخدام الجوال ومخالفات سيارات نقل الطالبات والمعلمات وقيادة صغار السن وعدم ربط حزام الأمان والسرعة، ومكاتب تأجير السيارات والورش ومعارض السيارات والتظليل والدراجات النارية بكافة مخالفاتها.

وأكد أن رجال المرور سيعملون من خلال تواجدهم في التقاطعات إلى رصد التجاوزات الخاطئة في سلوكيات قيادة السيارة والعمل على التوجيه الصائب لها والتوعية بأهمية التعامل مع المركبة واحترام حقوق الطريق.

وأشار العميد المحترش إلى أن هذه الحملة تحظى بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز -أمير منطقة القصيم- وكذلك متابعة سعادة مدير الإدارة العامة للمرور اللواء عبدالله الزهراني ومدير شرطة منطقة القصيم اللواء بدر الطالب.

وتمنى أن تحقق هذه الحملة الهدف المنشود منها، مطالباً جميع قائدي المركبات بالتقيد بالأنظمة والتعليمات المرورية حفاظاً على سلامتهم.