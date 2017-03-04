حيلة بسيطة لإطالة عمر بطارية هاتفك

المواطن – وكالات

يعاني البعض من مشكلة سرعة نفاد بطارية الهاتف الذكي الخاص به دون أن يدري السبب، إلا أن أحدث التقارير كشفت أن “ذاكرة التخزين المؤقت” أو ما يعرف بـ”ذاكرة الكاش” قد تكون أحد أسباب سرعة نفاد البطارية.

ولحذف ذاكرة الكاش، يحتاج المستخدم إلى الذهاب لإعدادات الهاتف، ثم Storage ويختار منها Internal Shared Storage، ثم يضغط على Cached Data، ثم يضغط على OK لتأكيد حذف ذاكرة الكاش.

وتعد ذاكرة الكاش أو ذاكرة التخزين المؤقت هي المكان الذي يتم فيه الاحتفاظ ببعض ملفات التطبيقات ومواقع الإنترنت على الهاتف الذكي من أجل تسريع الوقت المستغرق للوصول إليها، وبالقيام بالخطوة السابقة فإن هذا يحذف هذه البيانات، لكنه في نفس الوقت يزيد من عمر البطارية.