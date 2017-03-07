خالد الفيصل يفتتح منتدى جدة الزراعي الأول بمشاركة 25 مختصاً

المواطن – جدة

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة يوم غد الأربعاء أعمال منتدى جدة الزراعي في نسخته الأولى بمدينة جدة، والمعرض المصاحب له الذي تنظمه الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة مكة المكرمة التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وعد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي أن المنتدى الذي تستمر فعالياته ليومين في فندق الهيلتون، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، دعماً قوياً للاقتصاد الزراعي في منطقة مكة المكرمة، وتحفيزاً للمستثمرين للاستفادة من الميزة النسبية التي تتوافر بالمنطقة .

وبيّن الفضلي أن إقامة المنتدى تأتي ضمن منظومة مشاريع الوزارة التي تهدف إلى التطوير من خلال بحث أبرز المحاور والمواضيع التي تشكل تحديات للقطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن أهمية المنتدى تبرز بفتح مجالات التواصل بما يتلاءم مع تطلعات القطاع الخاص، إيماناً بالدور الريادي الذي تحققه المنتديات في الخروج بتوصيات تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030م.

ولفت وزير البيئة والمياه والزراعة إلى أن المنتدى الذي يشارك فيه أكثر من 25 مختصاً يهدف إلى معالجة التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص، وتعريف المستثمرين والخبراء ببرنامج التحول الوطني 2020م فيما يخص وزارة البيئة والمياه والزراعة، إضافة إلى الإسهام في رفع نسبة مستوى الأمن الغذائي، وعرض المشاريع والتجارب الميدانية المتميزة، كما يهدف إلى إيجاد فرص عمل للشباب والفتيات السعوديين في مجالات البيئة والمياه والزراعة ، ومواكبة التطورات العلمية والتقنيات الحديثة بالإضافة إلى الاستفادة الاقتصادية من منتجات التدوير والطاقة المتجددة.

من جهتها بينت اللجنة المنظمة أن موقع المنتدى على الإنترنت (هنا) يوفر كافة المعلومات المتعلقة بالمنتدى وموضوعات الجلسات إضافة إلى تفاصيل المعرض.