خطأ طبي في العرضيات يهدد حياة نجل مرابط على الحد الجنوبي والصحة تحقق

المواطن ـ سعيد القرني ـ العرضيات:

ناشد الرقيب عوض الله سعيد السلمي، أحد المرابطين على الحد الجنوبي، المسؤولين في وزارة الصحة بالإسراع في إنقاذ حياة ابنه، بعدما حقن بالخطأ في الوريد.

وأوضح والد الطفل السلمي، في حديث إلى “المواطن“، أنَّ “الحقنة أُعطيت للطفل من طرف أحد الأطباء في مستشفى نمرة العام بالعرضيات بالخطأ”.

وأبرز أنَّ “التقرير الطبي الصادر من مستشفى الملك فهد بالباحة، أكّد الخطأ الطبي”، مطالبًا وزارة الصحة بمحاسبة مَن كان متسببًا في الأمر، وكشف الحقائق”، ومناشدًا بعلاج ابنه بأسرع ما يمكن، لاسيّما أنَّ التدخل لابد أن يكون خلال 48 ساعة.

“المواطن” تواصلت مع متحدث الشؤون الصحية في القنفذة الأستاذ إبراهيم المتحمي، الذي قال في شأن الواقعة “بداية نسأل الله له الشفاء والعافية”، مبيّنًا أنَّ “ما حدث للطفل مضاعفات بعد أخذ الجرعة، أثناء محاولة إنقاذه من حالة تشنج في مستشفى نمرة العام”.

وأكّد المتحمي أنّه “سيتم التحقيق، واتخاذ اللازم حيال ذلك، والإعلان عن التفاصيل بعد انتهاء التحقيق”.