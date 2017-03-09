خمس معلومات تمنح مستفيدي #الضمان الطمأنينة في حساب المواطن

المواطن ـ الرياض:

أتاح برنامج “حساب المواطن” التسجيل لكل مواطني المملكة، بغض النظر عن مستوى الدخل الشهري، إلا أنّه خصص لمستفيدي الضمان الاجتماعي، أمورًا عدّة، بغية إضفاء الطمأنينة على أوضاعهم الراهنة والمستقبلية.

وأوضح البرنامج، خمس نقاط، خصَّ بها مستفيدي الضمان الاجتماعي، هي:

تحديث البيانات متى ما دعت الحاجة لذلك عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن، عبر الدخول من هنا. لن يؤثر تحديث البيانات أو التسجيل في حساب المواطن على الاستفادة من الضمان الاجتماعي. لن يتم الافصاح عن إعانة الضمان الاجتماعي كدخل للمستفيد. الضمان الاجتماعي، وحساب المواطن، برنامجان منفصلان، وكل منهما له شروطه الخاصة به. يتم التعامل مع بيانات مستفيدي الضمان بكل سرية وأمان مما يضمن خصوصية المستفيدين.

يذكر أنَّ برنامج “حساب المواطن”، هو برنامج وطني أنشئ لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، والتي قد تتسبب بعبء إضافي على بعض فئات المجتمع.

ويهدف البرنامج إلى إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها، بالطريقة التي تؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد، ويضمن توجيه الدعم بشكل عادل للفئات المستحقة المختلفة، إذ سيتم توفير الدعم كبدل نقدي يحول مباشرة للمستفيدين المستحقين.