رؤية 2030 تحضر معرض الرياض الدولي للكتاب بمشاركة 500 دار نشر

المواطن - الرياض

شهد يوم أمس الأربعاء، انطلاق فعاليات معرض الرياض الدولى للكتاب، والمقرر استمراره حتى 18 من شهر مارس الجاري، ويشارك فيه 500 دار نشر عربية وأجنبية وأكثر من مليون عنوان.

وفتح المعرض الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أبوابه للجمهور في مركز المعارض والمؤتمرات في الرياض، حيث افتتحه وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي بحضور وزير التعليم الماليزي ممثلًا بلاده ضيف شرف المعرض الدكتور محضر بن خالد، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وتشارك دول عديدة في المعرض، الذي تأتي ماليزيا كضيف شرفه، ومن بين هذه الدول، مصر والأردن والإمارات والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان والجزائر وتونس والمغرب وتركيا والسودان والصين وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان.

ويهدف المعرض هذا العام للترويج لرؤية المملكة 2030، حيث سيشهد المعرض أنشطة عديدة وندوات بينها جلسة بعنوان “رؤية 2030 من وجهة نظر المواطن”.

وقدمت لجنة الإعلام والمعلومات بمعرض الرياض الدولي للكتاب، 3 نصائح في وقت سابق للعثور على الكتاب الذي يريده الزائر، أوله دليل المعرض الإلكتروني الذي أطلقته وزارة الثقافة والإعلام مع انطلاقة معرض الكتاب في التعرف على دور النشر المشاركة والكتب التي تعرضها، وكذلك أسماء المؤلفين.

وأيضًا من الضروري تحديد قائمة اختيارات الزائرين، فعقب انتهاء الاطلاع على دليل المعرض، حدد قائمة الكتب التي تنوي شراءها، وحدد أماكن تواجدها.

كما تعتبر خريطة المعرض التي جهزتها وطبعتها وزارة الثقافة والإعلام عاملاً حيوياً ومساعداً في تحرك الزائر صوب وجهته، حيث تساعده على معرفة أين يقع كل جناح وكيفية الوصول إليه وكذلك مواقع جميع دور النشر.