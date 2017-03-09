رئيس #المياه_الوطنية الجديد : رفع مستوى الرضى عن الخدمات بما يتوافق مع تطلعات القيادة

المواطن – الرياض

عقد المهندس محمد بن أحمد موكلي وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المكلف اليوم اجتماعاً مع المدراء التنفيذيين في المركز الرئيس للشركة؛ وذلك للاطلاع على سير الأعمال، ودور الإدارات، والمهام المكلفة بها، وكفاءة النظم الفنية والتشغيلية المعمول بها.

واستعرض المدراء التنفيذيون للشركة خلال الاجتماع الأنظمة المطبقة في قراءة العدادات، والإجراءات التطويرية المتعلقة بالفوترة والتطبيقات الإلكترونية الحديثة المستخدمة في الشركة، بالإضافة إلى شرح آلية الخطط الاستراتيجية الموضوعة، وسبل الممارسات المطبقة لرفع الكفاءة التشغيلية والفنية لمواجهة التحديات المائية والبيئية.

وقدم الرئيس التنفيذي خلال الاجتماع ملاحظات استهدفت سبل تنظيم الإمكانات والتوظيف الأمثل للخبرات، مشدداً على ضرورة الاستغلال الأمثل لكافة الموارد لصالح تطلعات العملاء، وترشيد الإنفاق ورفع كفاءة القطاع باعتباره أحد أهم ركائز المرحلة المقبلة لنمو قطاعي المياه والبيئة.

وشدد المهندس محمد موكلي على ضرورة رفع مستوى الرضى عن الخدمات المقدمة للمجتمع بما يتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة، والمضي قدماً في تطبيق أهداف الشركة التي تنبثق من برنامج التحول الوطني 2020، والرامية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وقال المهندس موكلي: “إن القيادة الرشيدة تتطلع دوماً لتقديم أفضل الخدمات المائية والبيئية للمواطنين والمقيمين”، مبيناً أن “هذا الأمر هو هدفنا الأساسي.”

وأضاف: “نحن نعمل الآن على توحيد الإدارة العليا لقطاع توزيع المياه في المملكة الذي كان يدار من قبل شركة المياه الوطنية في مدن (الرياض، مكة المكرمة، جدة، الطائف) إلى جانب الوزارة ممثلة في مديريات المياه في بقية مدن المملكة الأخرى، الأمر الذي يحتم علينا الاندماج كمنظومة عمل محترفة هدفها الرئيس تطوير قطاع المياه والخدمات البيئية وجعله رافداً اقتصادياً للدولة، والمضي قدماً في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء. “

الجدير بالذكر أن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، أصدر قراراً بتوحيد الإدارة العليا لقطاع توزيع المياه في المملكة، الذي كان يدار من قبل شركة المياه الوطنية في مدن (الرياض، مكة المكرمة، جدة، الطائف)، ومديريات المياه التابعة للوزارة في بقية مدن المملكة الأخرى. كما تضمن القرار تكليف المهندس محمد بن أحمد موكلي بالإشراف على القطاع كرئيس تنفيذي للشركة، إضافة إلى عمله وكيلاً للوزارة لخدمات المياه.