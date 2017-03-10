رئيس الهلال السابق: هذا اللاعب آخر جيل العمالقة !

المواطن ـ محمد سلام

أكد الأمير محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال السابق وعضو شرفه الحالي، أن الفوز هو الأهم خلال الفترة الحالية، مقدما التهنئة للجماهير الهلالية بعد الفوز القاتل على الفتح بهدف جاء في الثواني الأخيرة عن طريق ياسر القحطاني، والذي وصفه عضو شرف الهلال بأن من آخر جيل العمالقة.

وكان الهلال قد تغلب على الفتح بهدف دون رد في الجولة 21 من دوري جميل للمحترفين، وجاء الهدف في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء.

وعقب نهاية اللقاء، قال رئيس الهلال السابق: “ألف مبروك الفوز حتى وإن تأخر التسجيل، لكن بالنهايه الأهم الثلاث نقاط والاقتراب من تحقيق اللقب اكثر، ويبقى ياسر القحطاني آخر جيل العمالقة”.

هذا ورفع الهلال رصيده بعد هذا الانتصر إلى 53 نقطة في صدارة جدول الترتيب، فيما تتجمد رصيد الفتح عند 16 نقطة في المركز الثالث عشر.