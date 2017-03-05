رئيس الهلال يتحدث عن هدف إدواردو ويعتذر عن لقطة نواف العابد

المواطن ـ محمد سلام



تابعت صحيفة “المواطن” تصريحات رئيس نادي الهلال، الأمير نواف بن سعد، عقب فوز فريقه في مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد بنتيجة 3 ـ 1 ضمن الجولة 20 من دوري جميل للمحترفين.

وقال رئيس الهلال عن هدف ادواردو : “الكرة كانت داخل منطقة الجزاء، ولا يمكن إخراجها في هذا التوقيت من أجل علاج لاعب الاتحاد المصاب، ومن رأيي كان من المفترض طرد أكثر من لاعب إتحادي على مدار الشوطين”.

وحول احتفال نواف العابد بعد الهدف الثالث، أجاب: “المرمى بالقرب من مدرج الإتحاد ، لايمكن أن يحتفل اللاعب في الجهة المقابلة، وإذا فسرت فرحته خطأ فأنا أعتذر بالنيابة عنه”، مضيفا: “جميع اهداف الهلال تم تسجيلها في المرمى القريب من مدرجات جماهير الاتحاد، واللاعبين لم يقصدوا الاساءة”.

وأنهى الأمير نواف بن سعد بقوله: “اذا فكرنا اننا حسمنا الدوري بنسبة ٩٠٪ لن نحقق الدوري .. يجب ان نفكر بالانتصار في جميع المباريات المقبلة”.

هذا وجاء الكلاسيكو مثيرا بشكل كبير، حيث تقدم الاتحاد في الشوط الأول عند الدقيقة 39 عن طريق أحمد العكايشي، وتعادل للهلال بهدف مثير للجدل عن طريق كارلوس إدواردو في الدقيقة 63، وأحرز الهلال الهدف الثاني عن طريق عمر خريبين في الدقيقة 81، وفي الوقت بدل الضائع أحرز نواف العابد الهدف الثالث من ركلة جزاء بعد إعاقة على سلمان الفرج من أحمد عسيري، وشهد اللقاء طرد لاعب الاتحاد فهد المولد بعد تدخل عنيف على كارلوس إدواردو.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الهلال إلى 50 نقطة بفارق 8 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 41 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثالث.