رئيس واس: نسعى للبث بـ10 لغات ومعرض الرياض للكتاب يتوافق مع #رؤية_2030

أكّد رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية (واس) الأستاذ عبدالله الحسين، أنَّ معرض الرياض الدولي للكتاب 2017 يأتي بحلة مختلفة، ويتوافق مع رؤية السعودية 2030، جامعاً في أروقته بين الكثير من المبادرات والفعاليات التي تقام هذا العام.

وأبرز أنَّ “مبنى وكالة (واس) أصبح معلماً من معالم الرياض، بالشكل الهندسي والتصميم والتنفيذ، إذ يعتبر من أحدث المباني الإدارية الحديثة بالعاصمة، ويتكون من مبنى رئيسي وعشرة طوابق لأقسام الوكالة، ومبنى على هيئة (الكرة الأرضية)، تحتضن مركزاً إعلامياً ومسرحاً يتسع لـ 850 شخصاً، مجهز باستديوهات إخبارية أقيمت فيه فعاليات عدة، منها تصريح وزير الإسكان و4 وزراء بعد الميزانية”، معربًا عن فخره بما تقدّمه الوكالة السعودية للأنباء.

وبيّن رئيس الهيئة أنَّ “الوكالة أصبحت مرجعاً للعالم العربي، تبث منذ عشرات السنين باللغتين الإنجليزية والفرنسية، والعام الماضي بعد توجيه معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، أضيفت اللغات الروسية والصينية والفارسية، وهناك طموح أن نصل لعشر لغات، قد تكون الإندونيسية واليابانية والإسبانية والألمانية، ونسعى جاهدين لإضافة هذه اللغات، وأن نصل لأكبر قدر ممكن من اللغات، لتعكس أخبار المملكة للعالم الخارجي بلغاتهم”.

وأشار في ختام تصريحه، إلى أنَّ “الوكالة قائمة على الكوادر السعودية الشابة، وما زالت في حاجة للمزيد من الشباب المؤهل والطموح”.

وعن ضيف شرف المعرض، مملكة ماليزيا، لفت الحسين إلى أنَّ “ماليزيا دولة إسلامية عريقة، زارها خادم الحرمين الشريفين قبل أيام، والشعب الماليزي محب للمملكة، وصديق وأخ شقيق”.