“سواعد التطوع” ينطلق في أبها لمواكبة رؤية المملكة 2030

المواطن ـ حسن عسيري ـ أبها:

ضمن المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها لجنة التنمية الاجتماعية بحي الموظفين ومدينة سلطان، في مدينة أبها بمنطقة عسير، والتي تواكب رؤية المملكة 2030م، وبرعاية من مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية، انطلق مشروع “سواعد التطوع” في نسخته الثالثة.

ويهدف الشروع، وفق ما أوضحه المتحدثون في المؤتمر الصحافي، الذي عُقِدَ في مقر اللجنة بحي البديع، إلى “تدريب وتأهيل الشباب والفتيات المتطوعين والفرق التطوعية، ونشر ثقافة العمل التطوعي في مدينة أبها”.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة الدكتور حسن آل سلمان، أنَّ “المشروع يمثل أولوية للجنة لمواكبته رؤية المملكة 2030م والتي تهدف إلى الوصول إلى عدد مليون متطوع على مستوى المملكة”. من جانبه، أبرز مدير المشروع الدكتور أحمد القرني أنَّ “المشاركة والتسجيل في المشروع متاح للمتطوعين الأفراد والفرق التطوعية على حد سواء”. وأشار إلى أنَّ “فترة المشروع تمتد إلى حوالي 3 أشهر، ستكون على مراحل عدة، تبدأ بتكوين الفرق التطوعية، ثم تدريبهم على التطوع الاحترافي من خلال ورش عمل مخصصة، يتم من خلالها تحديد المشروع التطوعي للفريق، ثم ينطلقون في مرحلة التنفيذ، بعد ذلك يتم تقييم المشاريع التي تم تنفيذها من قبل مختصين في العمل التطوعي، وفي ختام المشروع سيقام حفل تكريم الفائزين بالمشروع. يذكر أنَّ عدد المستفيدين من المشروع سيبلغ 300 متطوع ومتطوعة، والتسجيل متاح للشباب والفتيات الذين أعمارهم تتراوح بين 18 و24 عامًا من خلال الموقع الإلكتروني www.sawa3d.com