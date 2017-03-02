سوق الأسهم يغلق التداول مرتفعًا بـ 50.13 نقطة بأكثر من 114 ألف صفقة

المواطن ـ واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 50.13 نقطة ليقفل عند مستوى 7016.66 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 255 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 114 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 117 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 37 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الطيار, والجزيرة ريت, والحكير, والرياض ريت, والطباعة والتغليف الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات أسمنت القصيم, والأهلية, والكيميائية, وأمانة للتأمين, ومتلايف إيه أي جي العربي, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.83% و 1.03% .

فيما كانت أسهم شركات الرياض ريت, ودار الأركان, والإنماء, والجزيرة ريت, والطيار هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الرياض ريت, وسابك, والإنماء, والاتصالات, والجزيرة ريت هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 42.41 نقطة ليقفل عند مستوى 5994.34 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 57 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 2 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 2 ألف صفقة.

وكانت أسهم شركات بحر العرب, والتطويرية الغذائية الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات العمران, وريدان, وباعظيم, والصمعاني فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات.

فيما كانت أسهم شركات بحر العرب, وأبو معطي, وريدان, وباعظيم, والعمران هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات بحر العرب, وأبو معطي, وريدان, وباعظيم, والتطويرية الغذائية هي الأكثر نشاطا في القيمة.