سوق_الأسهم يغلق مرتفعاً عند 6976.35 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 8.38 نقطة ليقفل عند مستوى 6976.35 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 152 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 89 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 73 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 79 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات بروج للتأمين، والخليج للتدريب، وتبوك الزراعية، وسلامة، جازادكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الجزيرة ريت، وبترو رابغ، وثمار، وعذيب للاتصالات، واللجين فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5 % و 2.36 % .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، وتبوك الزراعية، والرياض ريت، والجزيرة ريت هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات سابك، والإنماء، والطيار، والجزيرة ريت، وبروج للتأمين هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 92 نقطة ليقفل عند مستوى 5841.79 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 44 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم تقاسمتها 1531 صفقة.

وكانت أسهم شركات أبو معطي، والصمعاني، والتطويرية الغذائية، وباعظيم، والعمران الأكثر انخفاضاً في التعاملات، فيما كانت أسهم شركات أبو معطي، وبحر العرب، وريدان، وباعظيم، والعمران هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أبو معطي، وبحر العرب، وريدان، وباعظيم، والعمران، هي الأكثر نشاطا في القيمة.