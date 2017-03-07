#سوق_الأسهم يغلق مرتفعاً 16.78 نقطة

#سوق_الأسهم يغلق مرتفعاً 16.78 نقطة

2017/03/07
الساعة 4:01 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن – واس

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية مرتفعًا 16.78 نقطة, عند مستوى 6993.13 نقطة, بتداولات تجاوزت 3.6 مليار ريال .

كما أغلق مؤشر سوق الأسهم الموازية (نمو) منخفضًا 77.51 نقطة, عند مستوى 5764.28 نقطة, بتداولات تجاوزت 40 مليون ريال.

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