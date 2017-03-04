سيارات ذاتية القيادة تغزو شوارع لندن

المواطن – وكالات

انتشرت، خلال الآونة الأخيرة، سيارات ذاتية القيادة صنعتها “نيسان” في الطرق العامة في لندن، إذ تقوم الشركة اليابانية بإجراء اختبارات لأداء هذه السيارات، وفقاً لسكاي نيوز.

وقالت نيسان إنها ستطلق السيارات على الطرق العامة لمدة أسبوع، في تجربة هي الأولى من نوعها في أوروبا.

ووضعت “نيسان” السيارات الكهربائية في مسار معقد شرقي لندن، مع الأخذ بعين الاعتبار إشارات التوقف والطرق المزدوجة ومعابر المشاة وأماكن الاصطفاف.

وسجلت السيارات بحسب الشركة مئات الأميال دون تسجيل حوادث. وجمعت نيسان الكثير من البيانات من شأنها المساعدة في تطوير تقنيات أبعد من ذلك.

وكانت نيسان حصلت على إذن لاستخدام الطرق العامة من الشرطة وهيئة النقل في لندن.