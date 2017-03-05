شانغريلا.. الاسترخاء والراحة والجمال

المواطن _ جده

قامت شركة الطيران فلاي دبي، وبالتعاون مع “شانغريلا” بدعوة وفد إعلامي من دول مجلس التعاون الخليجي مكون من 7 إعلاميات من مختلف الدول العربية لزيارة المالديف والتعرف على جزيرة “فيلينجيلي” الجوهرة المتلألئة بسحرها في مياه المحيط الهندي، وملاذ للذين يسعون إلى تجربة خاصة في شانغريلا الواقعة في المياه المحمية لـ”ادي أتول” التي تقع على بعد 478 كيلومتر تقريبًا جنوب عاصمة المالديف “مالي” وهي مكونة من سبع جزر مأهولة، وعشرين جزيرة غير مأهولة.

ويعتبر منتجع شانغريلا فينجيلي المالديف رحلة في أحضان الطبيعة الاستوائية الواقع بالقرب من خط الاستواء في أدي أتول والذي يبعد عن مطار مالي حوالي 70 دقيقة بالطائرة، وعلى بعد حوالى خمس دقائق بالقارب من مطار غان و يأتي المنتجع مع مجموعة متكاملة من المرافق والخدمات، حيث تجد الترفيه والمتعة والرياضة والمرافق الحديثة و الرحلات الاستكشافية و مرافق الراحة و الاستجمام والتجدد.

وتحتوي على غابة استوائية تضم مجموعة من الفلل التي توجد بين الأشجار العملاقة المطلة على المحيط تبدو كما لو كانت معلقة وسط الأشجار الكثيفة؛ وهي توفر رؤية بانورامية لمشاهد الأمواج المتلاحقة، والبحيرات الشاطئية الهادئة، والخضرة اليانعة المحيطة، علاوة على أنها موطن لحياة الطيور المحلية، ذات الألوان المدهشة. ويمكن للضيوف أن يتمتعوا بإحساس لا مثيل له من الخصوصية، وهم يسترخون وسط قمم الأشجار المقامة عليها هذه الفيلات والتي لا مثيل لها بتجهيزاتها العصرية الأنيقة في منازل ذات طراز مالديفي مع لمسات من الديكورات المستوحاة من الهند والشرق الأوسط .

وتوفر لك الاسترخاء عن طريق الانسجام النفسي و الجسدي و العقلي، كل ذلك تجده في منتجع شانغريلا فينجيلي المالديف في سبا نادي تشي السبا العلاجي، وتقوم فكرة النادي على أصول أسطورة شانغريلا و التي تمثل مكانًا للسلام والأمان والصحة والعافية ويوفر أسبا مجموعة من المعالجات مثل الأيروفيدا الهندية إلى جانب مجموعة من المعالجات المستوحاة من المعالجات المحلية .

كما أن المنتجع يعتبر مكانًا مناسبًا لاصطحاب الأطفال فهو أفضل المنتجعات للأطفال والنوادي المفضلة في المالديف حيث يعتبر من الوجهات المفضلة لمن يريد أن يسافر في رحلة استجمام عائلية مع الأطفال.

كما يوفر منتجع شانغريلا فينجيلي مجموعة من مرافق الطعام و الاستجمام و الاسترخاء، حيث يوفر مجموعة من النشاطات الرياضية والترفيهية والتي تملأ أوقات رحلتك للمكان حتى لا تشعر بالملل أو الفراغ فنجد منها الغوص والاستكشاف مع مدرب أو مرشد ,استكشاف الشعاب المرجانية , التسلق , الرحلات الاستكشافية , الصيد الليلي , كما يوفر مجموعة من الأنشطة للضيوف الصغار صيد , استكشاف , حرف , فنون لياقة بدنية وغيرها من الأنشطة .