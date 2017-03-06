شاهد.. حاصلة على ماجستير في النانو تسرد على إم بي سي كيف وصلت لبيع الشاورما؟

شاهد.. حاصلة على ماجستير في النانو تسرد على إم بي سي كيف وصلت لبيع الشاورما؟

2017/03/06
الساعة 1:30 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
2755
0
طباعة
المواطن - عبد الرحمن دياب

أذاعت قناة إم بي سي‎، تقريرًا مصورًا عن نورة الغامدي الحاصلة على درجة الماجستير في تقنية “النانو” لعلاج مرضى السرطان.
وقالت الغامدي في تصريحات على إم بي سي، إنها لا تخجل من العمل، بعد أن انتهى الحال بها على رصيف كورنيش الدمام لبيع “الشاورما”، فيما استعرض تقرير إم بي سي عمل نورة الغامدي الخاص بإعداد سندويتشات الشاورما، بعد أن أنفقت من عمرها 8 سنوات تدرس تقنية النانو في الخارج.؟
وفي سخرية لاذعة، أوضحت أي رحلة تبدأ عادة من الهبوط إلى الصعود، إلا رحلتها هي، التي بدأت من الصعود للهبوط، أي من النانو إلى الشاورما.

اسأل حساب المواطن
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

أمريكا تحقق.. هل طلب أوباما التنصت على ترامب؟

قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي