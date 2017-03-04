شاهد.. شرطي بلا ساقين يضبط حركة المرور

شاهد.. شرطي بلا ساقين يضبط حركة المرور

2017/03/04
الساعة 10:48 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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