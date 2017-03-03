2017-03-03 دياب الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. لحظة محاولة سجين خنق حارس بـ”فوطة” شاهد.. لحظة محاولة سجين خنق حارس بـ”فوطة” 2017/03/03 الساعة 11:49 مساءً - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 1745 0 طباعة "> المزيد من الاخبار المتعلقة : قد يعجبك ايضاً شاهد.. شاحنة تطير في الهواء أثناء مطاردة الشرطة تيوب المواطن شاهد.. شاحنة تطير في الهواء أثناء مطاردة الشرطة شاهد.. أم تركل طفلتها بقسوة بسبب بكاءها! شاهد.. لحظة محاولة سجين خنق حارس بـ”فوطة” شاهد.. لحظة صعق شاب بالكهرباء وسقوطه من ارتفاع 30 مترا شاهد.. حادث مروع لشاحنة تطير في الهواء بعد تفاديها فخا نصبته الشرطة لسائقها غرائب كم ساعة يقضيها الإنسان طوال حياته في الأحلام؟ غرق 8 أقاليم روسية خلال 50 عاماً سجن رجل أفقد سيدة وعيها بطائرته بدون طيار! شاهد.. رجل يطعن نفسه حتى يتغيب عن العمل! بالصور.. كائن بحري غريب ميت على شواطئ أستراليا! فيسبوك تكنولوجيا فيس بوك يختبر ميزة جديدة على الأندرويد أبل ستعتمد على منافذ Lightning في هواتف آيفون المقبلة واتس آب يختبر ميزة جديدة تخص الشركات الصغيرة ميزة جديدة من تويتر للتحكم بما يظهر بشريط الأحداث آبل تكشف عن نسخة جديدة من هاتفها SE -