شاهد.. لحظة محاولة سجين خنق حارس بـ”فوطة”

شاهد.. لحظة محاولة سجين خنق حارس بـ”فوطة”

2017/03/03
الساعة 11:49 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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