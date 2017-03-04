شاهد.. نجاة سائق من حادث بسبب انشغاله بالجوال

شاهد.. نجاة سائق من حادث بسبب انشغاله بالجوال

2017/03/04
الساعة 10:51 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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