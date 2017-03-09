شاهد 62 صورة توثقها “المواطن” لعروض رجال الأمن أمام نائب الملك
استعراض الآليات والمدرعات وتنفيذ معارك قتالية بمشاركة المروحيات

شاهد 62 صورة توثقها “المواطن” لعروض رجال الأمن أمام نائب الملك

2017/03/09
الساعة 11:42 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - تصوير: احمد الزهراني- الرياض

وثقت عدسة “المواطن“، الحفل الختامي لفعاليات التمرين التعبوي المشترك الثاني “وطن 87″، والذي شهده نائب خادم الحرمين الشريفين  صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز في مركز محمد بن نايف للعمليات الخاصة والتطبيقات المتقدمة بمنطقة المدينة المنورة، أمس الأربعاء.

وشهدت الفعاليات، استعراض الآليات والمدرعات خلال التمرين، بالإضافة لعدد من المعارك القتالية التي نفذتها القوات المشاركة بشكل احترافي، وبمشاركة المروحيات.

وشارك في الفعاليات، قوات الطوارئ الخاصة، و8 قطاعات في وزارة الداخلية.

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