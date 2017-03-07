شاهد .. 8 فيديوهات تشرح طريقة التسجيل في حساب المواطن

المواطن - شريف النشمي - الرياض

نشرت قناة حساب المواطن على موقع اليوتيوب مساء اليوم 8 مقاطع فيديو تشرح طريقة التسجيل في بوابة البرنامج.

وشملت الفيديوهات: طريقة ادخال البيانات العامة وطريقة ادخال بيانات العنوان وطريقة ادخال بيانات التابعين، وكذلك طريقة ادخال بيانات التابعين للفرد المستقل والتابعين للمرأة المتزوجة.

كما تم شرح طريقة ادخال الإفصاح عن الدخل وكذلك طريقة ادخال بيانات العقارات وأخيرا طريقة تعبئة بيانات التابعين لغير المتزوج.

طريقة ادخال البيانات العامة

طريقة تعبئة بيانات التابعين

طريقة تعبئة بيانات التابعين للفرد المستقل

طريقة تعبئة بيانات التابعين للمرأة المتزوجة

طريقة تعبئة بيانات الإفصاح عن الدخل

طريقة تعبئة بيانات العقارات



طريقة تعبئة بيانات التابعين لغير المتزوج

طريقة تعبئة بيانات العنوان

‏https://youtu.be/5YqhCOviK-A