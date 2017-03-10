طبعة جديدة من “محمد السبيعي .. رحلة الفقر والغنى” تروي مواقف مع الملوك

المواطن ـ الرياض:

تناقش الكاتبة هدى بنت محمد السبيعي، في كتابها “محمد بن إبراهيم السبيعي.. رحلة الفقر والغنى”، سيرة ومسيرة والدها الشيخ محمد بن إبراهيم السبيعي رجل الأعمال المعروف.

وواصلت الكاتبة، في الطبعة الثانية من كتابها المشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب 2017، سرد قصص الكفاح والمعاناة التي مر بها السبيعي في طفولته وشبابه بعنيزة، في الأربعينيات الهجرية من القرن الماضي.

شباب السبيعي من دكان إلى مؤسس بنك البلاد:

ونجحت الكاتبة في وصف الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المكي خلال فترة الخمسينات والستينات الهجرية، التي قضى فيها السبيعي شبابه، باحثاً عن الرزق والكسب الحلال.

وترسم الكاتبة للقراء خطاً تزامنياً متصاعداً، لكيفية نجاح محمد السبيعي في بناء كياناته التجارية، بدءًا من دكانه الصغير في سوق الجودرية بمكة المكرمة، وصولاً إلى إسهامه مع باقي شركائه في تأسيس بنك البلاد عام 2004م، الذي يعد أول وأكبر مصرف إسلامي حديث في المملكة العربية السعودية.

العلاقة مع ولاة الأمر:

وخصصت الكاتبة فصلاً شيقاً وممتعاً تناولت فيه علاقة الشيخ محمد السبيعي بولاة الأمر وحُكام البلاد، كاشفة عن قصص ومواقف جمعت الشيخ بالملوك السبعة للدولة السعودية الحديثة، بدءًا من الملك المؤسس الملك عبدالعزيز – رحمه الله – ومرورًا بأبنائه الملوك: سعود، وفيصل، وخالد، وفهد، وعبدالله رحمهم الله جميعًا، وصولاً إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي تحدث عنه السبيعي في الكتاب حديثًا خاصًا مفعمًا بالعواطف والمواقف التي جمعت الرجلين.

مقدّمة بقلم أمير المدينة:

وحظي الكتاب بمقدمة مميزة وعميقة، سطرها قلم أمير منطقة المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، بيّن فيها مكانة الشيخ محمد السبيعي التجارية والاقتصادية والوطنية، وتتبع فيها أسباب التوفيق والنجاح الذي حققه رجالات الوطن المؤسسين للبيوت التجارية الكبرى في المملكة. وأشار إلى أنَّ “الكتاب السبيعي يلخص قصص العشرات من البيوتات التجارية التي قامت على النزاهة والأمانة”.

قيادات العمل الاقتصادي والشرعي:

وتحت عنوان “رجال.. حول السبيعي”، عرضت الكاتبة مواقفًا تاريخية جمعت الشيخ محمد السبيعي مع قيادات العمل الاقتصادي والشرعي والخيري والاجتماعي في البلاد، ساردة قصصاً للشيخ السبيعي مع الشيخ صالح الراجحي رحمه الله، والشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله، والشيخ سالم بن محفوظ, والشيخ محمد بن صالح بن سلطان، وغيرهم من الرجالات الذين جمعتهم بالشيخ أخوة وصداقة وشراكة.

وكشفت الكاتبة عن أهم قناعات ورؤى الشيخ محمد السبيعي حيال أسباب الاستثمار الناجح، وطرق إدارة وتأسيس الكيانات والشراكات، ونقل لرواد ورجال الأعمال –الجدد- شيئًا من وصايا الشيخ وتوجيهاته في شأن أسواق المال والأعمال.

انفراد جديد:

وامتازت الطبعة الثانية عن سابقتها، بتتبع الحالة الصحية للشيخ محمد- متعه الله بالعافية، إذ عقدت الكاتبة فصلاً جديداً بعنوان “النظرة للصحة والمرض”، أوضحت فيه أسلوب ومنهج الشيخ في التعامل الوقائي والعلاجي مع الغذاء والدواء. وروت فيه مواقفًا وقصصًا حصلت للشيخ مع أطباءه ومعالجيه تنشر للمرة الأولى.

وثائق تكشف للمرة الأولى:

واختارت الكاتبة من مكتبة الشيخ الخاصة بعض الوثائق التاريخية، التي تُعبر عن إسهامات الشيخ في مراحل تاريخية هامة للدولة السعودية الحديثة، اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، ضمّت معلومات قيّمة حيال موقف الشيخ من التطرف والإرهاب، وإسهامه في مؤازرة ولاة الأمر في بعض المواقف التاريخية. كما أظهرت الوثائق آليات إدارة العمل المصرفي في حقبة الستينيات، والسبعينيات الهجرية.

يُذكر أنّه يقع الكتاب، الذي ساعد في جمع وإعداد مادته ومتابعة مراحله الفنية الأستاذ والإعلامي ممدوح بن محمد الحوشان، في 300 صفحة من القطع المتوسط، وقد صدر عن دار الثلوثية للنشر التوزيع.