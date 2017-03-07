طيران إندونيسيا: زيادة الرحلات الجوية بين المملكة ومدينة بالي

المواطن – ترجمة: محمود نبيل

حققت العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية في إندونيسيا منفعة ضخمة من زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للبلاد، ضمن جولته الآسيوية الموسعة، والتي استهلها الأسبوع الماضي بزيارة ماليزيا.

وكشفت عارف يبوو رئيس شركة “جارودا” للطيران الإندونيسي، عن اتفاق يسمح للشركة المتخصصة في النقل الجوي بإقامة رحلات متعددة إلى المملكة العربية السعودية، وذلك بعدما تم التوصل إلى اتفاق يضمن زيادة التعاون في مجال النقل الجوي بين البلدين خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين لجاكرتا.

وأوضح يبوو أن الجهة الرئيسية الأكثر استفادة من الاتفاق في إندونيسيا، ستكون مدينة بالي، والتي تشهد قضاء عطلة خادم الحرمين الشريفين أثناء الزيارة الحالية، بحيث ستكون المدينة الشاطئية واجهة رئيسية لرحلات الطيران بين إندونيسيا والمملكة.

وشدد رئيس شركة “جارودا” الإندونيسية، على أهمية الاتفاق الذي يضمن زيادة الرحلات من مدينة بالي وإليها، في تعريف الجاليات العربية بالمدينة الساحرة، والتي اختارها خادم الحرمين الشريفين لتكون مقر عطلته في زيارته الهامة إلى إندونيسيا، الأمر الذي سيسهم في زيادة شهرتها على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وقال رئيس الشركة، إن الرحلات الموجهة إلى المملكة تصل إلى مطاري جدة والمدينة المنورة فقط، ومنها إلى عدد من المدن الأخرى عبر الطيران الداخلي، مشيرًا إلى أن الاتفاق الجديد سيشمل رحلات مباشرة لعدد من المدن في المملكة من بالي، لتصبح المدينة الساحلية واجهة رئيسية لقضاء العطلات للشعب السعودي.







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