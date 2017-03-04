عاجل.. البحرين تكشف عن أخطر تنظيم إرهابي يضم 54 عضواً

المواطن – المنامة

كشفت نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين عن ضبط “تنظيم إرهابي” يضم أكثر من 54 عنصراً ومخططات السفر للتدريب يقودها قيادي في ذلك التنظيم من ألمانيا.

وقال أحمد الحمادي المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية إن التنظيم يضم 12 متهماً بالخارج في إيران والعراق وآخر بألمانيا و41 في الداخل منهم عشرة هاربون من السجن، مشيراً إلى ضبط 25 متهماً من أعضاء التنظيم ممن قاموا بتنفيذ عدد من “الجرائم الإرهابية”.

وأشار الحمادي إلى أن النيابة العامة كانت قد تلقت محاضر تحريات من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن هروب عشرة من المحكومين من مركز الإصلاح والتأهيل بسجن جو بتاريخ 1 يناير/كانون الثاني الماضي والذي أسفر عن مقتل أحد رجال الشرطة من قوة حراسة السجن.

وأكد أن التحريات كشفت أن عمليات تنقل المتهمين إلى عدد من الدول كانت تنطلق عبر أحد قادة التنظيم في ألمانيا الذي عمل على تدبير إجراءات سفر عدد من أعضاء التنظيم إلى إيران والعراق للتدريب على استعمال المتفجرات والأسلحة النارية في معسكرات الحرس الثوري لإعدادهم لتنفيذ عملياتهم في البحرين.

واتهم الحمادي قادة وأعضاء هذا التنظيم بإعداد وتخطيط عدد من “الجرائم الإرهابية” بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة البحرين وأمنها للخطر.