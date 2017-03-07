عاجل .. الشرطة الماليزية تكشف التفاصيل : العناصر الإرهابية خططوا لعمليات في كوالالمبور  

المواطن – ترجمة: محمود نبيل

أوضح خالد أبو بكر المفتش العام للشرطة الماليزية، أن العناصر الإرهابية التي قبض عليها كانت تخطط لعمليات في العاصمة كوالالمبور، مشيرًا إلى أن الأمن استطاع إلقاء القبض على تلك العناصر في الوقت المناسب.

وأوضح أن الشرطة ألقت القبض على سبعة أشخاص، واحد منهم فقط يحمل الجنسية الماليزية، وآخر إندونيسي وأربعة يمنيين، وآخر من شرق آسيا، مؤكدًا أن العنصرين الماليزي والإندونيسي خططا لعملية إرهابية باستخدام سيارة مفخخة، وذلك قبل السفر لسوريا.

وكثفت السلطات الماليزية من حملاتها الأمنية للقبض على العناصر المتطرفة في البلاد قبيل زيارة خادم الحرمين الشريفين، وهو الأمر الذي أسفر عن إفشال تلك المحاولات .