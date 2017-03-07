عاجل.. القصاص من مواطن قتل آخر طعناً في جدة

المواطن – واس

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في محافظة جدة ، فيما يلي نصه :

قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية .

وقال تعالى : ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) .

أقدم / سعيد بن حمدان بن حويان المالكي ـ سعودي الجنسية ـ على قتل / صالح بن ساعد بن حويان المالكي ـ سعودي الجنسية ـ وذلك بطعنه بسكين مما أدى لوفاته إثر خلاف بينهما.

وبفضلٍ من الله تمكّنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صكٌ يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وتأجيل تنفيذه إلى حين تكليف القاصرين من ورثة القتيل وإتفاقهما مع بقية الورثة على استيفاء القصاص , ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين من الورثة , واتفاقهما مع بقية الورثة على المطالبة باستيفاء القصاص وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمرٌ ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً , وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / سعيد بن حمدان بن حويان المالكي ـ سعودي الجنسية ـ اليوم الثلاثاء 8 / 06 / 1438هـ , في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة .

ووزارة الداخلية إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم , وتُحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك , بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره .

والله الهادي إلى سواء السبيل.