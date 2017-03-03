انسحاب مرشح الرئاسة الفرنسية فرنسوا فيون

المواطن ـ وكالات

أعلن المتحدث الرسمي باسم حملة المرشّح إلى الرئاسة الفرنسية فرانسوا فيون، انسحابه من الحملة صباح اليوم الجمعة، عبر حسابه على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك، بعد فضيحة الوظائف الوهمية، التي أدت إلى تراجع حظوظ مرشّح اليمين الفرنسي للانتخابات الرئاسية، فرانسوا فيون، وسط تأكيدات من أقرب المقربين منه أنه سيواصل خوض السباق و”لا خطة بديلة”.

يذكر أنَّ فيون نفى، مطلع فبراير الماضي، في بيان “أكاذيب” التقارير الصحافية، في شأن الوظائف الوهمية، والاتّهامات باختلاس أموال عامة، عندما كان عضوًا في مجلس الشيوخ الفرنسي.

ورفض مرشح اليمين الفرنسي فرنسوا فيون، الانسحاب من الانتخابات الرئاسية، ونجح في استيعاب تمرد داخل حزبه قام به نواب كانوا يطالبونه بالانسحاب، بسبب الاضرار التي لحقت بصورته بعد فتح تحقيق بشأن وظائف وهمية أمنها لزوجته واثنين من اولاده.