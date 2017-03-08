عاجل بالصور.. ضبط 5 جناة ظهروا بمقطع سرقة قائدي السيارات بشوارع الرياض

المواطن – الرياض

تمكنت شرطة منطقة الرياض من الإطاحة بـ5 جناة من المتهمين بسرقة قائدي المركبات تحت تهديد السلاح بالرياض.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه بالإشارة الى مقاطع الفيديو المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ظهر فيها مجموعة من الأشخاص يتجولون في أحد الشوارع العامة بين المركبات محاولين فتح المركبات و الاستيلاء على ما بحوزة قائديها و مرافقيهم من متعلقات شخصية، و لا يٌعلم شيء عن زمان أو مكان التصوير و على الرغم من شٌح المعلومات و عدم وجود بلاغات مقيدة لدى مراكز الشرطة ينطبق عليها ذات الوصف الإجرامي ونفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض فقد عملت الأجهزة الأمنية مجتمعة على تحليل المقاطع و شرعت في وضع الخطط الكفيلة بسرعة الإيقاع بالجناة و ضبطهم.

وأضاف أن الفرق الميدانية بإدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض تمكنت بتوفيق الله، من تحديد موقع التصوير بحي المرقب وسط العاصمة الرياض و إخضاعه للمراقبة الشديدة و تحديد الاشتباه في خمسة أشخاص ( في العقدين الثالث و الرابع من العمر / بدون هوية / يدعون أنهم يمنيو الجنسية) وبضبطهم في كمين محكم و سماع أقوالهم أقروا بصلتهم بتلك المقاطع و امتهانهم النشل و سلب المارة في شارع الريل بحي المرقب و سرقة عدد كبير من أجهزة الهاتف الجوال و المحافظ الشخصية و تصريف المسروقات من خلال بيعها على محال بيع الكماليات بحي البطحاء.

وتابع أنه جرى الانتقال برفقتهم للدلالة على تلك المحال و ضبط شركائهم في تصريف المسروقات ( وافدان من الجنسية البنجلاديشية في العقد الرابع من العمر ) أقرا بشراء أجهزة الهاتف الجوال من المتهمين بأثمان بخسة لعلمهما أن تلك الأجهزة مسروقة ، كما تم ضبط و تحريز عدد 115 جهاز جوال متنوع حديث.

تم تسليم جميع أطراف البلاغ و المضبوطات لمركز شرطة البطحاء رهن التحقق من صلتهم بالقضايا المشابهة المقيدة ضد مجهول و إشعار فرع هيئة التحقيق و الادعاء العام بمنطقة الرياض لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص.