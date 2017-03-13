عاجل .. تعرف على آخر إحصائية مفصلة عن حساب المواطن

المواطن – الرياض

كشفت آخر احصائية صادرة عن حساب المواطن عن تسجيل أكثر من 11 مليون مواطن في البرنامج الذي يهدف الى توزيع الدعم النقدي على الأسر المتضررة من رفع أسعار الطاقة.

وتوضح الإحصائية تسجيل 11.187.611 شخص في البرنامج حتى الساعة الثانية عشرة من ظهر أمس الأحد من بينهم 1.723.438 رب أسرة سعودي يتبعهم 6.322.787 فرد بمجموع إجمالي بلغ 8.055.225 شخص.

وأشارت الإحصائية إلى ان عدد السعوديات المتزوجات من أجانب واللاتي تم قيدهن في البرنامج بلغ 8.775 سيدة يتبعهن 18.610 تابع.

وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من الفئات الخمسة التي يتضمنها البرنامج 3.239.567 مستفيد، يتبعهم 7.948.044 مواطن ومواطنة بمجموع إجمالي 11.187.611 شخص.