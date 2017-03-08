#عاجل .. تعرف على الحالات التي يمكن للمبتعث أو أسرته الاستفادة من حساب المواطن

#عاجل .. تعرف على الحالات التي يمكن للمبتعث أو أسرته الاستفادة من حساب المواطن

2017/03/08
الساعة 10:42 مساءً
- ‎فيحساب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - شريف النشمي - الرياض

نشر حساب المواطن جرافيك يوضح الحالات التي يمكن للمبتعث أو أسرته الإستفادة من البرنامج.

وأوضح حساب المواطن أنه اذا كان رب الأسرة وعائلته مقيمون في بلد الابتعاث فيحق لهم التسجيل في البرنامج حال عودتهم الى الوطن.
وبين حساب المواطن أنه اذا كان رب الأسرة مقيم في بلد الابتعاث وعائلته داخل المملكة فيمكن لرب الأسرة التسجيل بالحساب وإضافة التابعين.

أما اذا كان تابع يقيم في بلد الابتعاث أكد حساب المواطن أنه يمكن لرب الأسرة التسجيل ولاتتم اضافة التابع الا بعد عودته (اذا ما زال مستوفيًا للشروط).

 

اسأل حساب المواطن
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