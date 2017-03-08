عاجل .. تعليم الشمالية لـ”المواطن”: غالبية الطلاب المشتبه بتسممهم غادروا المستشفى

المواطن - شريف النشمي - عرعر

أكدت إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية خروج غالبية الحالات المشتبه بتعرضها للتسمم من المستشفى، باستثناء عدد بسيط من الطلاب، بانتظار التأكد من حالتهم.

وأوضح نائب المتحدث الرسمي لإدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية خالد المضياني، في تصريح لـ“المواطن” أنه “لاحظت اليوم الأربعاء، إدارة مدرسة عثمان بن عفان المتوسطة، على عدد من الطلاب أعراضاً يشتبه بأن تكون أعراض تسمم، فبادرت المدرسة مباشرةً بإحالتهم إلى المستشفى بعرعر، بغية الاطمئنان على صحتهم”.

وأبرز أنّه “بعد الفحص، خرج غالبية الطلاب من المستشفى، باستثناء عدد بسيط جداً يتم استكمال التأكد من حالتهم”، مشيرًا إلى أنّه “على ضوء تقرير الشؤون الصحية، سيتم بإذن الله التعامل مع الأمر حسب الإجراءات النظامية المعمول بها في مثل هذه الحالة”.

يذكر أنَّ الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية أعلنت أنَّ عدد الطلاب المشتبه بتعرضهم لحالات التسمم 26 طالبًا، مشيرة إلى أنّه “تم استقبال 12 طالبًا بمستشفى عرعر المركزي، وجميع الحالات خرجت وهم بصحة جيدة”.

وبينت الشؤون الصحية أنَّ “11 حالة استقبلها مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد وجميعهم بحالة مستقرة، وصحة جيدة وبعضهم يخضع للملاحظة احترازيًا”.

وأوضحت الشؤون الصحية أنَّ “3 حالات استقبلهم مستشفى النساء والولادة والأطفال بعرعر، وهم تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة احترازيًا”.