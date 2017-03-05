عاجل .. مبتز المائة ألف ريال لفتاة محايل تطيح به الهيئة والشرطة

المًواطن – سعيد ال هطلاء – محائل

أسفر التنسيق الأمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة محايل عسير وشرطة المحافظة عن ضبط مبتز قام بتهديد إحدى الفتيات طالباً منها دفع مائة ألف ريال أو يعرضها للفضيحة من خلال نشر صورها، الأمر الذي دفع بهيئة المحافظة للتنسيق العاجل مع شرطة المحافظة بالإبلاغ عن كافة معلوماته التي أوقعته في قبضت الجهات الأمنية في وقت وجيز وتحرير هذه الفتاة من أعماله المنكرة.

من جهته أكد المتحدث الرسمي لهيئة عسير الشيخ عوض الأسمري أن الفتاة الآن في مأمن من تهديد المبتز لها بفضل الله تعالى ثم بالجهود التنسيقية والتكاملية التي تتمتع بها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الجهات الأمنية بمنطقة عسير.