مصادر “المواطن” تكشف أسباب مقتل رجل الأعمال الشهير في جدة

المواطن ـ وليد الفهمي ـ جدة:

كشفت مصادر “المواطن” عن مستجدّات قضية القتل، التي هزت أحد أحياء جدة، أمس ، وراح ضحيّتها أحد رجال الأعمال المشهورين في المحافظة.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصّة لـ”المواطن”، أنَّ “مركز شرطة السلامة تسلم ملف التحقيق في القضية، وتمكّنت التحرّيات من تحديد هويّة عدد من المتورّطين في الجريمة البشعة”.

وأبرزت المصادر، أنَّ الجهات الأمنية، ألقت القبض، على عدد من المشتبه بتورّطهم في ارتكاب الجناية، وهم من جنسيات عربية”، مبيّنة أنَّ “الجريمة وقعت بالقرب من أحد المجمعات السكنية في روضة جدة، بغية الاستيلاء على 40 مليون ريال، كانت في حيازة المجني عليه”.