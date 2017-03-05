عاجل .. هنا الجدول الزمني لتسجيل الطلاب في موقع نور

المواطن – الرياض

يستأنف موقع نور تسجيل الطلاب في المرحلة الابتدائية للعام الدراسي المقبل 1438/1439 هـ، وذلك وفق القواعد والإجراءات الخاصة بتسجيل المستجدين في الصف الأول الابتدائي.

وطبقاً للجدول الزمني المعلن بدأ موقع نور اليوم تسجيل الطلاب السعوديين وكذلك الطلاب أبناء السعوديات من آباء غير سعوديين في المدارس الحكومية وفي مدارس تحفيظ القرآن الحكومية التي لا تجري بها مفاضلة.

ويشترط نظام نور أن يكون الطلاب والطالبات قد أكملوا ست سنوات مع انطلاقة العام الجديد، واستثنت من تقل أعمارهم عن ست سنوات بـ90 يوماً، أو من تقل أعمارهم عن 6 سنوات بـ180 يوماً بشرط اجتيازهم مرحلة رياض الأطفال.

وكان موقع نور قد بدأ الشهر الماضي في عمليات التسجيل في مدارس التحفيظ والأهلية والأجنبية للطلاب السعوديين وغير السعوديين،

وتم تحديد الخامس من شهر رجب المقبل لتسجيل الطلاب غير السعوديين الذين يعاملون معاملة السعوديين ” أبناء أفراد القبائل النازحة الحاملين للبطاقات ذات الخمس سنوات ومن في حكمهم ـ أبناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ـ أبناء الجالية اليمنية ـ أبناء الدبلوماسيينك” عبر موقع نور.

كما حددت وزارة التعليم يوم السادس والعشرين من الشهر ذاته لتسجيل الطلاب غير السعوديين الخاضعين للنسبة المحددة للتسجيل الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي، وفي الحادي عشر من شهر شعبان يتم تسجيل الطلاب غير السعوديين الخاضعين للنسبة المحددة للتسجيل الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص عبر موقع نور.

وتم تحديد الخامس والعشرين من الشهر ذاته لتسجيل خريجي الروضات الحكومية والأهلية والروضات التي تشرف عليها وزارة التعليم ولا تزال تتبع جهات أخرى معتمدة في نظام نور لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس، وفي التاسع عشر من شهر ذي الحجة المقبل يتم تسجيل خريجي الروضات الأجنبية والمدارس المطبقة للبرامج الدولية من داخل المملكة وخريجي الروضات القادمين من خارج المملكة من جميع الجنسيات وفي جميع المدارس.