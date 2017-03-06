عاجل .. هنا حقيقة #تقديم_الاختبارات_قبل_رمضان

المواطن – الرياض

للمرة الثانية تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي شائعة تقديم الاختبارات لتكون إجازة نهاية العام في أول شهر رمضان المبارك.

وتداول المغردون صوراً عليها بيانات و معلومات منسوبة لشخصيات في وزارة التعليم تؤكد أنه تم بحث الموضوع واعتماد تقديم الاختبارات قبل شهر رمضان وهو ما نفته وزارة التعليم أكثر من مرة.

وكانت هذه الشائعة قد سرت قبل عدة أسابيع ونفت وزارة التعليم عبر متحدثها الرسمي مبارك العصيمي صحة هذا الأمر.

وقالت وزارة التعليم إنها ملتزمة بالتقويم الدراسي المعلن في بداية العام الدراسي ولن يتم التعديل عليه .

وكانت وكيل وزارة التعليم للتعليم الدكتورة هيا العواد قد أعلنت قبل فترة أن العام الدراسي الحالي ١٤٣٧/ ١٤٣٨ھ يعد آخر عام في التقويم الدراسي للأعوام العشرة الماضية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٧) وتاريخ 1428/6/17هـ، مشيرة إلى أنه تم إعداد مسودة للتقويم الدراسي للأعوام الخمسة القادمة من قبل اللجنة الدائمة للتقويم الدراسي، وتم تطوير هذه المسودة بعد أخذ رأي القيادات في الميدان من مديري تعليم ومساعديهم وعينة من قيادات المدارس، وفي ضوء ذلك قامت الوزارة بطرح خمسة نماذج للتقويم الدراسي تختلف فيما بينها في عدد الإجازات في العام الدراسي ومددها، وتم طرح هذه النماذج في رابط لاستقبال آراء أفراد المجتمع في هذه النماذج المقترحة، وذلك نظراً لأن التقويم الدراسي يمس الغالبية العظمى من المجتمع كونهم أسراً لطلاب وطالبات .