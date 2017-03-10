عالم فيزياء شهير يحذر من مستقبل البشرية بسبب “التكنولوجيا”

المواطن - وكالات

شدد عالم الفيزياء الشهير، ستيفن هوكينج، على ضرورة السيطرة على التكنولوجيا حفاظاً على مستقبل البشرية.

وأكد أنه يجب وجود “حكومة عالمية” لضبط هذا الأمر، لأنها الأمل الوحيد لبقاء البشر وعدم سيطرة التكنولوجيا على حياتنا، فالعالم فى حاجة ملحة للعثور على وسيلة لتحديد التهديدات بأسرع وقت ممكن، قبل أن تتاح لهم فرصة النمو.

وبحسب صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، صرح بأن المنطق والعقل يمكن أن يكونا الطريقين الوحيدين لهزيمة التهديد المتزايد للحرب النووية أو البيولوجية، فمنذ بدء الحضارة، كان الهجوم والعدوان مفيدا للحفاظ على البشرية، فمن الصعب تجاهل هذا الأمر نظرا لوجوده بالجينات البشرية وفقا لتطور داروين.