عبدالرحمن بن مساعد للملك سلمان : فسر خلفك الأبطالُ من كلِّ يمّةٍ

المواطن ـ رقية الأحمد ـ الرياض:

كعادته في وصف الفخر الممتزج بالمحبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، غرّد الأمير عبدالرحمن بن مساعد، مجموعة أبيات شعرية عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي.

وجاء في الأبيات:

فسر خلفك الأبطالُ من كلِّ يمّةٍ

على العهدِ هم باقون والعهدُ دائمُ

ولا تُلْقِ بالًا للحواسد والعدا

يغيظُ عتاةَ الحقدِ هذا التلاحُمُ

وفي تغريدة وجّهها الأمير الشاعر للملك سلمان ـ حفظه الله ـ مستشهدًا بالمتنبي، بعد تداول أنباء عن احباط عمليات إرهابية في ماليزيا تزامن نع زيارة الملك سلمان ، اختار هذه الأبيات:

المجدُ عوفيَ إذْ عوفيت والكرمُ

وزال عنك إلى أعدائك الألمُ

ولا أخصُّك في بُرءٍ بتهنئةٍ

إذا سلمت فكلُّ الناس قد سلموا المتنبي