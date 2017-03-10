عشرة ريالات تشغل حساب المواطن السعودي

المواطن – الرياض

حالة من الجدل والانقسام شهدتها ساحات التواصل الاجتماعي بسبب عشرة ريالات ليس بسبب القيمة النقدية لورقة عشرة ريالات بل للطريقة التي تم بها كتابة الكلمة على الورقة النقدية التي أطلقتها مؤسسة النقد مؤخرًا.

وتحول المجتمع السعودي إلى نقاش حول صحة طريقة كتابة كلمة عشرة ريالات على العملة الجديدة فيما انبرى العديد للدفاع عن صحة الصيغة التي كتبت بها الكلمة من قبل مؤسسة النقد.

ويعتقد العديد من مغردي شبكات التواصل أن الموضوع أخذ أكثر مما يستحق من الجدل مؤكدين أن هناك أمورًا أهم من الانشغال بطريقة كتابة كلمة عشرة ريالات.

وكان رئيس قسم الأدب بجامعة الإمام الدكتور الشاعر فواز بن عبدالعزيز اللعبون قد أكد صحة بيان مؤسسة النقد عبر حسابه في تويتر، ووضع جدولًا يُبرهنُ على عدم تخطئة ذلك.

وقال اللعبون : “المكتوب على العُمْلة هو الصواب « عشرة ريالات » وفي الأعداد يُنظر للمفرد لا الجمع، والمفرد «ريال» مذكر”.

جاء ذلك بعدما انتشر مقطع لإحدى المعلمات تخطئ فيه كتابة مؤسسة النقد “عشرة ريالاتٍ” على العُملة السعوديَّة الجديدة.

كما أكد د. اللعبون في رده على بعض المتابعين أن هناك رأيًا يجيز مثل (عشر ريالات) وفق اعتبارات، وهذا الرأي لا يُخَطِّئ الأصل (عشرة ريالات) الذي زعمت المعلمة أنه خطأ.

من جهة أخرى أكد إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي، أن ما ذكرته مؤسسة النقد في بيانها الخاص بتوضيح ما قيل عنه خطأ في عملة عشرة ريالات، صحيح.

ودلّل المغامسي على ذلك عبر تغريدة له عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، بتغريده كتب فيها: “قال تعالى “تلك عشرة كاملة” فأثبت التاء لأن اليوم مذكر وكذلك عشرة ريالات لأن الريال مذكر ولا عبرة باللفظ حال جمعه”.

وكانت مؤسسة النقد العربي، قد نفت ما أثير مؤخرًا في وسائل الإعلام حول وجود خطأ لغوي في فئة العشرة ريالات، مؤكدةً أن الكتابة على الفئة “صحيحة” وليس كما أشيع عن وجود “خطأ لغوي فيها”.